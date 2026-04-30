気温が上がり始め、あっという間に夏がやってきそうな気配だ。暑さ対策として東京都庁では新たなクールビズが始まった。しかしSNSでは「おじさんのスネを見たくない」と物議を醸し始めている。 【画像】小池百合子知事が掲げる「３つ」のクール 「スネハラが今年の流行語大賞になる可能性も…」 この春より、東京都庁で新たなクールビズの取り組みが始まった。 東京都はこれまでも、年間を通じて職員にノ