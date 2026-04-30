魚座は12星座屈指の癒し系キャラ？西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！ 魚座 愛されオーラで周囲を味方につける 12 星座屈指の癒し系キャラクター 二分類 女性星座 三分類 柔軟宮 四分類 水のエレメント ・守護星海王星 ・象徴する体の部位足(足裏)、リンパ系 ・象徴するフレーズI believe 「私は信じる」 キーワード 感受性豊か/ロマンチック/献身的