野球ファンが注目するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。その1次ラウンド、日本対オーストラリア戦が3月8日に東京ドームで開催される。この一戦が、今上天皇が観戦する「天覧試合」となることが発表された。宮内庁の発表によれば、試合開始から観戦する予定だという。

【写真を見る】羽田空港にファミリーで到着した大谷の“パパの姿”

今上天皇がWBCを観戦するのは、皇太子時代の2006年、2009年に続き3度目だ。だが、今回の観戦には"異例"ともいえる点があるという。皇室担当記者が明かす。

「予定されるスケジュールを見た限り、試合開始から終了まで滞在されることを前提とした時間になっていました。雅子さまと愛子さまも同行されるとみられています。今上天皇が野球を観戦される場合、皇太子時代のように最初から最後まで観戦される可能性が高いと思います。今回も試合開始入りですから、ご関心の高さがうかがえます。

2000年の皇太子時代に雅子さまとお二人で東京ドームでのメジャー開幕戦（メッツ対カブス）を観戦された際には、試合後にサミー・ソーサらと懇談された。今回も試合が早く終わった場合には、選手との交流の時間が設けられる可能性もあるのではないでしょうか」

注目されるのは大谷翔平との対面だろう。昨年12月、62歳の誕生日会見で雅子さまは、大谷の3年連続MVPという偉業に触れ、その努力と挑戦を称賛した。また、2021年と2024年にも大谷について言及しており、雅子さまの関心の高さがうかがえる。

「雅子さまにとって、野球は決して縁遠い存在ではありません。幼少期からソフトボールに親しみ、アメリカ滞在中はベルモント高校のソフトボール部に所属。二塁手としてプレーし、"スラッガー・マサコ"と呼ばれていたというエピソードも残っています」（同前）

一方、天皇も少年時代に草野球を楽しみ、読売ジャイアンツの帽子を愛用していたことで知られる。過去には神宮球場でのヤクルト対横浜戦を、当時7歳だった愛子さまとともに一家で観戦したこともあった。

「愛子さまは、幼少期からスポーツ全般にご関心があるようです。大谷のプレーを間近で見る機会や、試合後に交流する場があれば、心待ちにしているはずです」（同前）

天皇一家と大谷との夢の対面は実現するか。