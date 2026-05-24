Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第8話が23日に放送。くるみ（臼田あさ美）とエータ（宮舘）が思いを伝え合いキスをするシーンに反響が集まっている。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第8話見つめ合うくるみ（臼田あさ美）＆エータ（宮舘涼太）くるみへの恋心を自覚し、もはや自分にはくるみを護る資格がないと思い悩むエータは、駆