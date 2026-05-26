ブライトンは25日、日本代表FW三笘薫がハムストリングの手術を受けたことを発表した。三笘は現地時間9日に行われたプレミアリーグ第36節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦に先発出場したものの、スプリントした際に左ハムストリングを痛めて58分に途中交代。この負傷の影響で、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のメンバーから落選した。そして、この度ブライトンは三笘が負傷箇所の手術を受けたことを明らかに。ファ