【永田町番外地】#78天皇一家がGWに静養した「御料牧場」の実態と「皇室財閥」と呼ばれたわけ上皇ご夫妻が19日から神奈川県の葉山御用邸に入られた。先に予定されていた大相撲観戦を急きょ取りやめたのは、美智子さまの体調が優れぬゆえとのことが漏れ伝わってきていた。「ご心配をおかけしております。美智子さまは以前から微熱をお持ちになっておりまして、BNP値（心不全の診断指標）が正常値を超えることがありましたが、ここ