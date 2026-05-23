「幼少期の、雅子さま好みのブルー系ファッションもよくお似合いでしたが、最近の愛子さまだが、最近はフェミニンなパステルピンクをお召しになることが多いようですね」【写真】「演奏会にぴったり」ト音記号そっくりなブローチをつける愛子さまと“プリンセスピンク”の着こなし集天皇陛下と雅子さまとの絶妙な“リンクコーデ”にそう話すのは、ファッションジャーナリストの日置千弓さん。パープル系からベージュ系まで、多様