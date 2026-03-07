【Amazon新生活セール】花粉症対策グッズが特別価格に！今すぐ備えたい厳選アイテム
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」では、この季節に備えておきたい花粉症対策グッズをご紹介。花粉に悩まされている方はぜひチェックしてみてくださいね。

鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 2,916円（65%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



花粉、ホコリの鼻グズ＆免疫ケアに。キユーピー「ディアレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー ディアレ プラス 30日用60粒 [ 花粉 ホコリ ハウスダスト 等の鼻グズ対策に 免疫 免疫ケア 酢酸菌 gaba ギャバ サプリ サプリメント 乳酸菌 併用可 にごり酢 ]

3,780円 → 2,835円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



花粉症の鼻水・鼻づまりに効く「ナザールαAR0.1%」


佐藤製薬

【指定第2類医薬品】ナザールαAR0.1%<季節性アレルギー専用> 10mL

1,236円 → 1,122円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



花粉ガードスプレー「アレルブロック」


アレルブロック

アレルブロック アース製薬 花粉ガードモイストヴェール 75mL│ヘルスケア マスク・花粉対策グッズ アレルブロック 花粉ガードスプレー モイストヴェール 大容量 150ml 花粉症 スプレー 顔 衣類 肌 静電気防止 花粉 ブロック

1,345円 → 1,143円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



顔も髪も洋服も。子どもも使える「アレルブロック」


アレルブロック

アレルブロック 花粉ガードスプレー こどもとつかえる 75mL 親子 子供 ハウスダスト 予防

734円 → 624円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初めての方にも◎ 花粉・雑菌を洗い流すハナノアの鼻うがい


ハナノア

ハナノアシャワー鼻から ハナノア 鼻うがい シャワー 【 花粉 や 鼻炎 などの 鼻詰まり に! 】 はなうがい 鼻洗浄 はなうがい洗浄液 鼻 うがい 詰め替え はなのあ (鼻洗浄器 + 洗浄液 /500ｍl)

1,144円 → 918円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

13,800円 → 10,980円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機


シャープ(SHARP)

シャープ 加湿空気清浄機 【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,980円 → 22,000円（12%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



持ち運びにも便利な個包装。不織布のカラーマスク


医食同源ドットコム

[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク [医食同源ドットコム] 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK (スパンマスク) 個包装 30枚入り グレージュ iSDG

700円 → 630円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



くちばし型でメイクが付きにくいマスク 30枚入


医食同源ドットコム

KUCHIRAKU [医食同源ドットコム] KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい iSDG

1,078円 → 691円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Zoff（ゾフ）の花粉・飛沫対策メガネ ウェリントン型


Zoff(ゾフ)

[ゾフ] ウェリントン型 花粉・飛沫対策メガネ 着脱型フード付き 2WAYメガネ PROTECT 2way」Mサイズ｜ 飛沫対策 保護グラス 度付きメガネ 眼鏡 検眼調整 伊達メガネ レンズ交換 メンズ レディース [ゾフ] ウェリントン型 花粉・飛沫対策メガネ 着脱型フード付き 2WAYメガネ PROTECT 2way」（ブラック） Mサイズ｜ 飛沫対策 保護グラス 度付きメガネ 眼鏡 検眼調整 伊達メガネ レンズ交換 メンズ レディース【ZN211013_14E1 ZN211013-14E1】

8,800円 → 7,040円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



汚れ落とし＆くもり止めに。メガネクリーナ 40包×3個


メガネクリーナ

メガネクリーナふきふきくもり止め メガネクリーナ 【まとめ買い】 ふきふき くもり止め メガネ拭きシート 40包×3個 (個包装タイプ) 小林製薬 おまけ付 【Amazon.co.jp限定】

1,794円 → 1,524円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アレル物質がよく取れる「激コロくん」カーペット用


激落ちくん

激コロくん ななめにめくるだけ 簡単くるりん カット (90周巻 × 3本) 強粘着 つまんでひっぱるだけでキレイにはがせます/カット不要/カーペット用 激コロくん ななめにめくるだけ 簡単くるりん カット ブラック (90周巻 × 3本) 強粘着/ホコリ・ダニ・花粉がよくとれる/つまんでひっぱるだけでキレイにはがせます/カット不要/カーペット用

598円 → 440円（26%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



外干ししたくない花粉の時期に大活躍。速乾バスタオル 4枚セット


Lumimi

Lumimiバスタオル、フェイスタオル 瞬間吸水 マイクロファイバー 【70*140cm 35*75cm 4色 ピンク、アイボリー、モカブラウン、グレー】 強い吸水速乾 ふわふわ 肌触り お風呂上がり耐久性 バス用品 Lumimi バスタオル ふわふわ ホテル仕様 大判 瞬間吸水 70*140cm 4枚セット マイクロファイバー グレー 強い吸水速乾 肌触り

3,680円 → 2,300円（38%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お得なときにまとめ買い。ティッシュペーパー 72パック


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ ソフトパックティッシュ FSC認証紙 (320枚2枚重ね 160組 72パック入) 【ケース販売品】

6,980円 → 5,584円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっとりやわらかな鼻ざわり。「鼻セレブ」ハーフケース 10箱


鼻セレブ

ネピア 鼻セレブ ティッシュ 【Amazon.co.jp限定】ネピア 鼻セレブ ティシュ 400枚(200組)×10箱【ハーフケース品】 FSC

2,980円 → 2,593円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Z Zeria

ゼリア新薬 クリーム 鼻下トラブル 鼻のかみ過ぎ 乾燥 モレナ ビカナース 白 1個 7×1.5×13cm

858円 → 706円（18%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


LINECY

LINECY 洋服ブラシ スーツ 馬毛 洋服用ブラシ 天然木 静電気除去 花粉 スーツ コート ニット 和服 毛皮 メンテナンス ケア ほこり 毛玉 埃取り ウール セーター 毛玉除去 プレゼント 挨拶ギフト LINECY 洋服ブラシ スーツ 馬毛 洋服用ブラシ 天然木 静電気除去 花粉 スーツ コート ニット 和服 毛皮 メンテナンス ケア ほこり 毛玉 埃取り ウール セーター 毛玉除去 プレゼント 挨拶ギフト (基本モデル)

1,480円 → 1,258円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


小林製薬

【第3類医薬品】アイボンうるおいケア 500mL

1,320円 → 897円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


