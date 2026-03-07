【Amazon新生活セール】花粉症対策グッズが特別価格に！今すぐ備えたい厳選アイテム
→ Amazon「花粉症対策グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
花粉、ホコリの鼻グズ＆免疫ケアに。キユーピー「ディアレ」
キユーピー ディアレ プラス 30日用60粒 [ 花粉 ホコリ ハウスダスト 等の鼻グズ対策に 免疫 免疫ケア 酢酸菌 gaba ギャバ サプリ サプリメント 乳酸菌 併用可 にごり酢 ]
3,780円 → 2,835円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
花粉症の鼻水・鼻づまりに効く「ナザールαAR0.1%」
花粉ガードスプレー「アレルブロック」
アレルブロック アース製薬 花粉ガードモイストヴェール 75mL│ヘルスケア マスク・花粉対策グッズ アレルブロック 花粉ガードスプレー モイストヴェール 大容量 150ml 花粉症 スプレー 顔 衣類 肌 静電気防止 花粉 ブロック
1,345円 → 1,143円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
顔も髪も洋服も。子どもも使える「アレルブロック」
アレルブロック 花粉ガードスプレー こどもとつかえる 75mL 親子 子供 ハウスダスト 予防
734円 → 624円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
初めての方にも◎ 花粉・雑菌を洗い流すハナノアの鼻うがい
ハナノアシャワー鼻から ハナノア 鼻うがい シャワー 【 花粉 や 鼻炎 などの 鼻詰まり に! 】 はなうがい 鼻洗浄 はなうがい洗浄液 鼻 うがい 詰め替え はなのあ (鼻洗浄器 + 洗浄液 /500ｍl)
1,144円 → 918円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター
シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ
13,800円 → 10,980円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機
シャープ 加湿空気清浄機 【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,980円 → 22,000円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びにも便利な個包装。不織布のカラーマスク
[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク [医食同源ドットコム] 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK (スパンマスク) 個包装 30枚入り グレージュ iSDG
700円 → 630円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
くちばし型でメイクが付きにくいマスク 30枚入
KUCHIRAKU [医食同源ドットコム] KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい iSDG
1,078円 → 691円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Zoff（ゾフ）の花粉・飛沫対策メガネ ウェリントン型
[ゾフ] ウェリントン型 花粉・飛沫対策メガネ 着脱型フード付き 2WAYメガネ PROTECT 2way」Mサイズ｜ 飛沫対策 保護グラス 度付きメガネ 眼鏡 検眼調整 伊達メガネ レンズ交換 メンズ レディース [ゾフ] ウェリントン型 花粉・飛沫対策メガネ 着脱型フード付き 2WAYメガネ PROTECT 2way」（ブラック） Mサイズ｜ 飛沫対策 保護グラス 度付きメガネ 眼鏡 検眼調整 伊達メガネ レンズ交換 メンズ レディース【ZN211013_14E1 ZN211013-14E1】
8,800円 → 7,040円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
汚れ落とし＆くもり止めに。メガネクリーナ 40包×3個
メガネクリーナふきふきくもり止め メガネクリーナ 【まとめ買い】 ふきふき くもり止め メガネ拭きシート 40包×3個 (個包装タイプ) 小林製薬 おまけ付 【Amazon.co.jp限定】
1,794円 → 1,524円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アレル物質がよく取れる「激コロくん」カーペット用
外干ししたくない花粉の時期に大活躍。速乾バスタオル 4枚セット
お得なときにまとめ買い。ティッシュペーパー 72パック
by Amazon ソフトパックティッシュ ソフトパックティッシュ FSC認証紙 (320枚2枚重ね 160組 72パック入) 【ケース販売品】
6,980円 → 5,584円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
しっとりやわらかな鼻ざわり。「鼻セレブ」ハーフケース 10箱
ネピア 鼻セレブ ティッシュ 【Amazon.co.jp限定】ネピア 鼻セレブ ティシュ 400枚(200組)×10箱【ハーフケース品】 FSC
2,980円 → 2,593円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
ゼリア新薬 クリーム 鼻下トラブル 鼻のかみ過ぎ 乾燥 モレナ ビカナース 白 1個 7×1.5×13cm
858円 → 706円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「花粉症対策グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります