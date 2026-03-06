歌唱の実力者として注目されていた候補生が、想像を絶するダンススキルを披露し、審査員たちを戦慄させた。

【映像】17歳美女の美しすぎるパフォーマンス

3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話では、一次オーディションを歌唱審査で通過した「B合格者」たちによるダンスパフォーマンスが行われた。

ステージに現れたのは、埼玉県出身の17歳・NARU（松浦なる）。彼女は一次審査であえて歌を選択して合格を勝ち取っていたが、いざダンスが始まると、しなやかな体の曲線美を活かした高度なパフォーマンスを展開。その圧倒的なキレと表現力に、審査員席では驚きのあまりヒソヒソと顔を見合わせる場面が見られた。VTRを見ていたスタジオメンバーからは「え、ダンスもできるの？」と絶句、指原莉乃も「すごいすごい、上手い！どっちもすごいんだ」と大興奮の声を上げた。

パフォーマンス後、拍手喝采の中でソン・ソンドゥク氏は「正直、これほどの実力があるとは、思っていませんでした」と脱帽した様子で語った。NARUは「普段ダンスで受けることが多かったので、違う姿を見せたいと思って歌で受けました」と戦略を明かしつつ、「ダンスができる分、歌も期待されているかもしれないので、もっと頑張らないと」とさらなる高みを見据えていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。