ＷＢＣが５日、東京で開幕した。米国が所属するＢ組は６日（日本時間７日）にテキサス州ヒューストンで開幕する。５日（同６日）は当地で練習を行い、米国、メキシコ、イタリア、英国、ブラジル各国代表の監督、主力らが公式会見を行った。

米国代表で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は、「トップ中のトップが国を代表して戦う機会を得ることは、とてもクールなこと。ここまで（強化試合をこなして）ムードも盛り上がっており、いい思い出をつくりたい」と意気込みを語った。

ＷＢＣ大会が、野球の国際的普及に及ぼす力にも期待を寄せ「野球という愛するスポーツが世界中で注目されるチャンスであり、たくさんの人に出来るだけ見てほしい。特に、（冬季）オリンピックが終わった直後で、（関心は）雪だるま式に増加している」と語った。デローサ監督によると、選手のグループチャットでは、ミラノ・コルティナ冬季五輪で米国に金メダルをもたらしたアイスホッケー男子チームの話題も出ており、世界一への意欲を後押ししているという。

昨年４月に出場を表明して以来、選手集めにも尽力したジャッジは「早い段階で、いろんな選手が、僕も入れてくれよ、と参加の意欲を示してくれたので、リクルートがたやすくなった」と、自信のラインアップに胸を張る。

アストロズの本拠地ダイキンパークは、左翼側はクロフォード・ボックスがせり出しており３１５フィート（９６メートル）と狭く、右翼側は３２６フィート（９９メートル）と少し遠いがフェンスが低い。「左翼のボックス席はいつも好きだし、右側のフェンスは低く、プレーするには最高の場所。ここでは辛い思い出も、いい思い出もあるが、大好きな球場だ」とジャッジは、１次ラウンドからのアーチ量産に虎視たんたんだ。

米国は６日、初戦のブラジル戦を迎える。先発は、昨年１５勝の左腕ウェブ（ジャイアンツ）だ。