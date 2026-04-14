◇ア・リーグエンゼルスーヤンキース（2026年4月13日ニューヨーク）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が13日（日本時間14日）、敵地でのヤンキース戦に先発。立ち上がり、相手主砲のアーロン・ジャッジ外野手（33）に先制2ランを浴びた。初回、先頭のゴールドシュミットに左中間を破る二塁打を浴びると、次打者・ジャッジへの初球、カーブがすっぽ抜け暴投となり無死三塁とピンチを広げた。ジャッジには2ボールからの3球