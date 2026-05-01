三笠宮家の当主・彬子さまが、現在の住まい「三笠宮東邸」から「三笠宮邸」に移られると、宮内庁がきょう（1日）発表しました。どちらも東京・港区の赤坂御用地内にあり、彬子さまは5月7日に転居されるということです。今回の転居は、彬子さまが2025年9月の皇室経済会議により三笠宮家の当主を継いだことに伴うもので、妹・瑶子さまは引き続き「東邸」に残るということです。「三笠宮邸」には、前当主の三笠宮妃百合子さまが2024年