ジャッジが敵地ジャイアンツ戦で2号ソロ【MLB】ヤンキース 3ー1 ジャイアンツ（日本時間29日・サンフランシスコ）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が見せた驚愕のパワーが話題となっている。28日（日本時間29日）に行われた敵地でのジャイアンツ戦で、貴重な追加点となる2号ソロを放った。その打球は左翼フェンス付近に駐車していた救急車に直撃。ファンからは「常に何かを破壊している」「直撃した？」と、驚きの声が殺到