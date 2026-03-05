この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが自身のYouTubeチャンネルで「ロイヤルホストのモーニング食べ放題がコスパ最高すぎた！最高峰の朝食バイキングで朝から幸せがヤバすぎた爆食女」と題した動画を公開しました。今回は、ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」が一部店舗で実施しているモーニングビュッフェを訪れ、その魅力を余すところなく伝えています。



動画ではまず、和・洋・中と多彩な料理が並ぶビュッフェ台の様子が紹介されます。サラダコーナーには新鮮な野菜が並び、洋食コーナーには定番のウインナーやスクランブルエッグ、カリカリに焼かれたベーコンがずらり。さらに、中華コーナーには海鮮焼きそばや、なんと蒸籠で蒸された本格的な焼売まで用意されています。



山崎さんは、これらの料理をワンプレートに盛り付けて実食を開始。中でも特に感動したのが焼売だったようで、「おかず部門No.1」と絶賛。「蒸籠で蒸された本格派の焼売はお肉がギュッと詰まってる」とそのクオリティの高さに驚きの表情を見せました。また、甘い玉子焼きに食べ放題の明太子をたっぷりのせた組み合わせには「隠れた名コンビ」とコメントし、その美味しさを堪能しました。



続いて、ロイヤルホストの代名詞ともいえるパンケーキとカレーも実食。人気メニューランキングTOP10に入るパンケーキが食べ放題であることに、「豪華すぎる」と大興奮の山崎さん。塗り放題のバターと、かけ放題のシロップをたっぷりとかけ、「ふわふわしゅわしゅわな生地にシロップが染み染みで幸せ」と至福の表情を浮かべます。

締めには、ゴロゴロ入った牛肉の旨味が溶け込んだ「ジャワ風ビーフカレー」を味わい、「旨味がすごい」と大満足の様子でした。



これだけ種類豊富で本格的な料理が楽しめて価格は2000円（税込）ということもあり、山崎さんは「神コスパすぎる」とコメント。少し贅沢で優雅な朝の時間を過ごしたい日に、足を運んでみてはいかがでしょうか。