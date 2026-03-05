本家・石川は休業中…台湾に「もう一つの加賀屋」が？1泊12万円の宿に潜入
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
日本一の温泉旅館として不動の地位を築いてきた、石川県・和倉温泉の「加賀屋」。2024年の能登半島地震で甚大な被害を受け、現在は2027年の営業再開に向けて再建の真っ只中にあります。そんな中、実は「海外唯一の分館」が台湾でその伝統を守り続けていることをご存知でしょうか。
台北から電車で約30分の温泉地・北投（ベイトウ）に佇む「日勝生加賀屋」。明治時代に日本人が台湾で初めて温泉旅館を開いたとされる歴史ある地に、日本の伝統美を継承する「和の殿堂」が存在します。人気旅行YouTuberのおのだ氏が、本家が休業中の今こそ確かめたい「加賀屋の精神」を求めて現地を訪れました。
空港から約1時間半、硫黄の香りが漂う温泉街に突如現れる重厚な建物。玄関を一歩跨げば、そこは完全に日本です。着物姿のスタッフがにこやかに迎え、館内には琴の音が響きます。驚くべきは、スタッフのほとんどが現地の方であるにもかかわらず、完璧な日本語で接客が行われること。本家さながらの「おもてなし」が、海を越えた地で息づいています。
今回おのだ氏が宿泊したのは、夕朝食付きの「スタンダードスイート」。料金は22,700台湾ドル、日本円にして約12万円という超プレミアム価格です。客室は日本の意匠を忠実に再現しており、掘りごたつのある和室、そして何より贅沢なのは、部屋でいつでも天然温泉を楽しめるプライベートバス。おのだ氏も「外の景色を眺めながらの入浴は格別」と、そのクオリティに舌を巻きます。
冷蔵庫にはキリン一番搾りやポカリ、お着き菓子には加賀屋ブランドの「河原せんべい」が用意されるなど、細部まで徹底された「加賀屋クオリティ」。夕食は3階のレストランで、特別会席に舌鼓を打ちました。ほうれん草のお浸しから始まり、アワビのお吸い物、メインには九州産の牛肉が登場。日本人のスタッフがいない中で、これほどのホスピタリティを維持している点に、おのだ氏も深い感銘を受けたようです。
夜には館内で二胡の演奏やビンゴ大会が開催されるなど、現地ならではの活気も融合。翌朝の朝食では、なんと石川県から直輸入されたお米が提供されました。能登への思いを馳せながらいただく炊き立てのご飯は、まさに日本そのものの味。刺身や煮物といった和食に加え、南国フルーツも並ぶバイキングは、旅の締めくくりにふさわしい満足度でした。
1泊12万円という価格は決して安くはありませんが、そこには「加賀屋」というブランドへの敬意と、震災に負けず伝統を繋ごうとする情熱が詰まっていました。本家の復活が待ち望まれる今、台湾で輝きを放つ「もう一つの加賀屋」は、日本人にとっても特別な希望を感じさせる場所となるはずです。
チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。