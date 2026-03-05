バッタを倒しにアフリカに行った「前野ウルド浩太郎」の私生活で起きている「最大の危機」…45歳、独身、結婚したい

「自分の婚活よりバッタの婚活」をスローガンに、アフリカ・モーリタニアで大量発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの繁殖を描いた著書で大ブレイクした「バッタ博士」こと前野ウルド浩太郎さん。夢を追って気づけば45歳、独身。

「いやいや、バッタより自分の婚活だろ！」と目が覚め、書き下ろした著書が『バッタ博士の異常な愛情 恋愛と婚活の失敗学』である。

どうすればバッタ博士は結婚できるのか。そこで、著書『愛の処方箋』で恋愛の悩みを解き明かし、40万フォロワーを持つ「愛の精神科医」Tomyさんに必勝婚活法を指南してもらうこととなった。

【前編】『ドーピングしてでも女性に出会いたい…45歳、独身のバッタ博士「前野ウルド浩太郎」の切実な「婚活の悩み」』よりつづく

ありのままを受け入れる」自己愛が大切

――Tomyさんは、『愛の処方箋』の中で自己愛についてふれています。自己愛とは「ありのままの自分を受け入れる」ことですね。

〈「自己愛とは何か？ 正しく自己愛を理解することは、自己肯定感や、自尊心、自己嫌悪の解消にもつながってきます。最近よく聞かれる「自分軸」も含め、全ての基本が「自己愛」なのです。もっと大げさに言ってしまえば、世界は「私」が認識しているものです。ですから全ての苦しみや悩みは「自己愛」にまつわるものであると言ってしまっても良いのかもしれません」――『愛の処方箋』より〉

前野：私も『愛の処方箋』を読んで、最初に気になったのは自己愛の箇所でした。特に「自己愛不全」のところがあてはまるように思います。

――「自分のありのままを受け入れられない人」を、健全な自己愛が得られない「自己愛不全の人」とされていますね。

前野：私は自分の言いたいことがなかなか言えない性格なんです。外見に自信がなく、やりたいこともわからない。バッタの研究をするという大きな目的はあるものの、日常生活では何をしたいのか決めるのがものすごく苦手なんです。

例えば、コンビニでおにぎりを買うときにもどれを選んだらいいか迷いますし、服も自分で決められないので、まず店員さんと仲良くなって「この目的に合ったシチュエーションの服を選んでください」と言って、アドバイスしてもらってようやく買えるほどです。

Tomy：コンビニで何を選んだらいいかがわからない、というのは「自分軸」で生きていないからでしょう。「自分軸」とは、「自分が納得した行動を選ぶこと」です。恋愛も婚活も結婚も「自分軸」がとても大事。僕は「自分軸」で生きたほうが幸せになれると思います。

「この人に嫌われないようにしよう」「空気を読もう」「恥ずかしい人と思われないようにしよう」など、他人の評価をベースに行動すると、自分の納得が置き去りにされてしまう。それは「他人軸」で生きているからなのです。

「自分軸」で生きていれば、もし失敗しても「自分が納得して選んだことだから、これでいいのだ」と悔いはないですが、「他人軸」でやってうまくいかないときは、不安がより強くなるだけです。「他人軸」で生きている人は、「うまくいかなかった、どうしたらいいんだろう？」と、しまいには自分の気持ちがわからなくなってしまいます。

いい人がいたら自分からドキュンと告白しよう

Tomy：そもそもなぜ前野さんは結婚したいのでしょう。ほんとうに結婚したいのですか。「結婚しなくてもいいけれど、今結婚しないと遅い」だけなら、結婚しなくてもいいと思いますよ。

前野：私は、子育てを一緒にしてみたいんです。私は今、45歳で、子育てを一緒にできる年齢の女性に出会う確率は、今後どんどん少なくなっていきそうで焦っているのです。

Tomy：子どもが欲しいなら、今動かなければなりませんね。逆に、そんな理由があるなら動けますよ。いいなと思う人に「なぜ結婚したいの？」と聞かれたら、「子どもが欲しいからです。子どもを育てながらすてきな家庭を作りたい。私の理想の家庭のお母さんになってくれませんか」と、お相手にドキュンと告白した方がいいです。

前野：ただ、女性に向かって「子どもが欲しい」と言うと、「あなたも若い女性ねらいなのね」と思われるのがいやなんです。これまで周りの目を気にしながら生きてきたので、言いにくくてどうしようかと思っています。

Tomy：前野さんには結婚相談所が向いていると思います。結婚相談所は前野さんのことを考えて、二人三脚で相談に乗ってくれる存在です。いろいろな人を見てきている実績のあるプロが、条件を加味して状況設定してくれますよ。「私は子どもが欲しいです」と言えば、その条件にあった人をマッチングしてくれるでしょう。

前野：なるほど！ 今までお世話になったことがありませんでした。

Tomy：そして、定期的に「未来予想図」を書くことをおすすめします。前野さんは「11月までに結婚したい」と仰っていますが、その期間まで2〜3カ月おきに「今やりたいこと」「現状はどうか」などとノートに記していくのです。課題ができたら〇をつけ、必要なくなった課題には×印をつけていく。これは、ふつうは「1年後に死ぬとしたら、今やっておきたいこと」というイメージトレーニングなのですが、その変形ですね。

――類は友を呼ぶといいます。前野さんのお仕事ぶりを知っている、気の合う友人から女性を紹介してもらうのはどうでしょう。

Tomy：友人の紹介なら、前野さんもあまり緊張しないかもしれませんね。前野さんには向いていると思いますよ。前野さんは友人が多いようですし、そもそも普通にモテています。お相手の顔色を見すぎているのではないですか。

前野：ただ少し問題がありまして。私の友人は私と同世代なので、紹介していただくと、私より年上の女性が来ることがあるんです。

Tomy：友人の友だちに結婚したいターゲット年齢の人がいるかは、あるかもしれませんね。それも含めて、「子どもが欲しい。だから私は結婚したい」と言いまくるほうがいいです。友人に言う時点では失礼ではないですから。「そういうことなら、ちょっと年頃のお相手に聞いてみるね」ということになるかもしれません。

言葉の力はとても大きいです。「口は心の門」ですから、改札口のところに「結婚相手募集中！ 子育てする家庭のお母さんになってください」と掲げておくと、まるで結果が違ってきますよ。

前野：なるほど、そうですね！ 今日は、我が人生にとってものすごく重要な時間となりました。私はバッタの研究ではだいぶ自信を持ってきましたが、人としての弱点を突かれた思いです。婚活がうまくいかない原因がわかって、心も晴れて、この先頑張っていけそうです。ありがとうございました。

Tomy：そんな風に思っていただけるなんて、前野さんはやはり人徳があるのだと思います。それを女性は見逃さないと思います。ときどきアフリカに研究に行くことで怯まないことです。「日本にいないことが多いから結婚できない」と思わずに、「それならどうしたらいいか？」と考えましょう。

真摯にお相手と話し合っていけば、その中で絆が生まれて「結婚してもいいわ」と思ってくれると思います。それが結婚に対する支え合いの道筋になり、よい家庭ができると思いますよ。

――前野さんは話しにくいことを正直に伝えてくださり、それにTomyさんが的確なアドバイスをくださり、たいへん貴重な対談になりました。前野さんにはきっとすてきなお相手があらわれると思います。本日はほんとうにありがとうございました。

（聞き手：高木 香織）

【こちらも読む】『バッタを倒しにアフリカに行った、前野ウルド浩太郎氏の《本には書かなかった》七転八起のウラ話…不器用すぎて、諦められない』

【こちらも読む】バッタを倒しにアフリカに行った、前野ウルド浩太郎氏の《本には書かなかった》七転八起のウラ話…不器用すぎて、諦められない