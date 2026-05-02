日本の男子テニスを牽引してきた元世界ランキング4位の錦織圭（36）が日本時間1日、自身のSNSで今季限りでの引退を発表した。【もっと読む】錦織圭「あり得ない不倫騒動」はなぜ起きた？「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」などとつづった。錦織は17歳でプロ転向後、ジャンプして高い打点から強打を放つ「エア・ケイ」を武器に、日本歴代最多のツアー通算12度の優勝を果たし