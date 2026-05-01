いまやLINE全盛時代。スタンプや写真加工など、様々な機能も人気の理由ですが、いくら楽しいからといって、女性に嫌がられてしまうLINEの使い方というものがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「思わずブロック！女性をドン引きさせるLINEのアプローチ」をご紹介します。【１】深夜に長文のポエムのようなものを綴る「『誰の詩？』と聞いたら『オリジナル』と返ってきたので、目が冴