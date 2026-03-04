【Amazon 新生活セール】通勤通学にも人気。アシックスのシューズがお得に
今回はランニングシューズに定評があり、通勤や通学にも人気のアシックスのアイテムをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
→ Amazon「アシックス」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
快適なランニングやウォーキングをサポートするランニングシューズ
メンズ
asics(アシックス) メンズ JOLT 4 メンズランニングシューズ [アシックス] ランニングシューズ JOLT 4 メンズ 100(ホワイト/ホワイト) 25.0 cm 4E
5,940円 → 5,346円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
レディース
Amazon「メンズ ランニングシューズ」でも上位常連の人気シューズ
asics(アシックス) メンズ JOLT 5ランニングシューズ [アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 1011B964 メンズ 002(ブラック／キャリアグレー) 25.5 cm 4E
6,930円 → 5,100円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
耐久性とサポート性が特徴のランニングシューズ
asics(アシックス) メンズ GEL-CONTEND 7 防水モデルありランニングシューズ [アシックス] ランニングシューズ GEL-CONTEND 7 防水モデルあり メンズ 001(ブラック/ブラック) 28.0 cm 4E
8,798円 → 7,918円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
トレイルシューズと同じアウターソールパターンが優れたグリップ性を発揮
[アシックス] スポーツスタイルシューズ GEL-VENTURE 6 ユニセックス大人 [アシックス] スニーカー GEL-VENTURE 6 1203A438 ユニセックス 101(クリーム/バニラ) 27.0 cm 2E
13,200円 → 9,600円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
軽量性とクッション性を兼ね備えたウォーキングシューズ
[ウェルネスウォーカー] スニーカー クッション アシックスウォーキング ハダシライド TDW553 メンズ ハダシウォーカー
13,200円 → 11,999円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日々のウォーキングやランニングのお供に
[アシックス] レディース JOLT 3ランニングシューズ [アシックス] ランニングシューズ JOLT 3 レディース ブラック/グラファイトグレー 25.5 cm
4,950円 → 4,455円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
O脚傾向の方に向けた、ひざに優しいウォーキングシューズ
ハダシ感覚の履き心地を追求した、軽量なウォーキングシューズ
足への負担が少なく、やわらかな履き心地のウォーキングシューズ
WELLNESSWALKER(ウェルネスウォーカー) メンズ ゲルファンウォーカーファスナー付きスニーカー ゲルファンウォーカー エキストラワイド
7,150円 → 5,072円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
WELLNESSWALKER(アシックスウォーキング ウェルネスウォーカー) メンズ ゲルファンウォーカーウォーキングシューズ [アシックスウォーキング] ゲルファンウォーカー エキストラワイド コーヒー041人工皮革 24.5 cm
7,480円 → 5,221円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アウトドアシーンを快適にするライトハイキングシューズ
やわらかな履き心地のレディースウォーキングシューズ
asics walking(アシックスウォーキング) レディース ゲルファンウォーカー ワイドファスナー付きスニーカー [アシックスウォーキング] ゲルファンウォーカー ワイド グレー054メッシュ 23.5 cm
6,380円 → 4,674円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
GEL-1000シリーズ9代目のモデルを継承した、安定性に優れたモデル
asics(アシックス) レディース GEL-1130スニーカー [アシックス] スニーカー GEL-1130 1202A164 レディース 118(ホワイト/フェードイエロー) 26.0 cm E
14,300円 → 10,400円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
asics(アシックス) ランニングウェアプロパッド５本指カラーソックス 3013A967ユニセックス大人 [アシックス] ランニングウェア プロパッド５本指カラーソックス 3013A967 ユニセックス大人
2,500円 → 2,298円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アシックス] トレーニングウエア ソックス10 XAS455/3033B869 asics(アシックス) トレーニングウェア ソックス１０ 3033B869 ユニセックス大人
1,200円 → 858円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ブラック/ウィスパー ホワイト(02) 26.0 cm
5,390円 → 2,695円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm
7,150円 → 3,900円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 327 MS327 U327 現行モデル メンズ レディーススニーカー U327LNA D 240
13,970円 → 6,656円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「アシックス」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります