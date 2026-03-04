この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産「浴室はフルオープン」が理想？映画のワンシーンに憧れたオーナーのこだわりが炸裂したワンルームを内見！

個性的な住宅を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【自由すぎる間取り】部屋に超オープンなお風呂が?!大胆なリノベーションを遂げたこだわりワンルームを内見！」と題した動画を紹介。約60平米の広大なワンルームに、フルオープンな浴室を設置するという常識を覆す物件を紹介している。



動画で紹介されたのは、東京都港区にあるリノベーション物件。室内は床・壁・天井すべてがコンクリートで統一され、無骨でインダストリアルな雰囲気が漂う。まず驚かされるのがトイレだ。ドアの代わりに設置されているのはなんとシャッターで、オーナーは「ドアの開閉スペースが無駄になる」という理由からこの仕様にしたと明かす。床はステンレス張りで、足元にはアップライトが埋め込まれており、オーナー氏曰く「精神を集中させる場にしたかった」とのことだ。



そして、この部屋の最大の特徴が、リビングスペースの真ん中に鎮座する浴室である。バスタブと洗い場がモルタルで一体成型されており、仕切りはシャワーカーテンのみ。オーナー氏がフランス映画『ディーバ』のワンシーンに憧れ、「将来はバスタブを中心とした家を作ろうと思った」という夢を実現した形だ。天井から直接伸びるシャワーヘッドも相まって、まさに海外のプールのようである。



キッチンは業務用のステンレス製を採用し、ガスコンロを設置。「美味しいチャーハンが作れますよ」とオーナー氏はその魅力を語る。さらに、天井には「宇宙船をイメージした」という業務用のエアコンが設置されるなど、隅々まで常識にとらわれないこだわりが貫かれている。



この物件は、オーナー氏が「とにかく珍しいことをやろう」「世の中の常識を無視したことをやろう」という思いで2008年にリノベーションしたもの。一般的な「過ごしやすさ」や「木のぬくもり」とは一線を画し、自らの理想を徹底的に追求した、まさに究極の趣味空間と言えるだろう。現在はレンタルスペースとしても利用可能で、撮影などで多くの人がこの独特な空間を体験しているようだ。