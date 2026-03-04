テニス男子の内山靖崇が３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「警報が鳴って大会会場から退避して、無事にホテルに戻りました。この映像はホテルの部屋から撮影した黒煙の様子。おそらくアラートが鳴った原因の火災場所と思われます。結構近い…」と印し、山の向こうに煙が上がっている動画を投稿した。

内山は１日に「現在アラブ首長国連邦のフジャイラに来ています。ドバイから約１００キロの街です。フジャイラは今のところ中東情勢の影響は無いですが、ドバイ発の飛行機も全便見合わせ、身動きも取れず今後どうなるか先行きが不安です…」と投稿。ＵＡＥで開催されていた下部大会、フジャイラ・チャレンジャーに出場を予定していた。その後、３日になって「緊急アラートが鳴り、急遽今日の試合が中止でホテルに戻るように指示がありました」と印していた。

同じく大会に出場していた松岡隼も３日に自身のＸに投稿。「警報が鳴って試合中断になりました Ｆｕｊａｉｒａｈ」と印し、自身のプレー中に試合が中断し、大会スタッフらともに走ってコートを離れる動画を引用投稿した。その後、松岡は「これだったみたいです」とし、中東最大級の石油貯蔵施設がある産業地区で迎撃された無人機の残骸が落下して火災が起きたニュースを引用投稿した。