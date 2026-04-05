男子テニスで元世界ランキング4位の錦織圭（36＝ユニクロ）が5日、自身のXを更新。一部海外メディアによる引退報道を否定した。フランス紙「レキップ」(電子番）が日本時間5日、「錦織が今週のサラソタ・チャレンジャーをもって現役引退する」と報じた。錦織はXに英語の投稿を行い、「皆さん、こんにちは。多くの偽情報は飛び交っていますが、僕はサラソタ・チャレンジャーに出場します。そして今週引退するつもりはありませ