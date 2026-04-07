「もう少し考えさせてください」大事な場面で出てきがちな言葉。ただ、「考えすぎ」は脳本来の力を妨げているかもしれません。脳科学者のリチャード・レスタック氏は、脳を自由に働かせることが、いくつになっても直感力を高める鍵だと説きます。レスタック氏の著書『いくつになっても頭はよくなる』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成してお届けします。不安が脳の力を弱めるまず、脳がもっともよく働くのは、あまり細かく管