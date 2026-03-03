【Amazon】テクシーリュクスのビジネスシューズが最大36%OFFに。買い替えにぴったりな「新生活セール」開幕
今回は、テクシーリュクスのビジネスシューズなどをご紹介。職場が変わる人も多いこの時期。足元からビジネスアイテムを一新してみませんか？
→ Amazon「テクシーリュクス」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
スニーカーのような履き心地。アシックス商事のビジネスシューズ「テクシーリュクス」
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774Sビジネスシューズ
8,800円 → 6,480円（26%オフ）
基本性能を備えたコインローファーモデル
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7775ビジネスシューズ
8,800円 → 5,652円（36%オフ）
美しいシルエット。ゆったり幅広なスリッポン
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 本革ビジネスシューズ
8,800円 → 6,157円（30%オフ）
やわらかな牛革を使用したビットスリッポン
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7771ビジネスシューズ
8,800円 → 5,652円（36%オフ）
プレーントゥで万能なビジネスシューズ
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7009 本革 スニーカービズビジネスシューズ
9,900円 → 6,486円（34%オフ）
指先への圧迫が少なく快適なラウンドトゥタイプ
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7045 本革 幅広3E相当 ラウンドトゥビジネスシューズ
13,200円 → 8,910円（33%オフ）
人気アイテムをビジカジ対応デザインに
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7026ビジネスシューズ
9,900円 → 6,757円（32%オフ）
アンティーク加工を施したストレートチップの革靴
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7030S 本革ビジネスシューズ
8,800円 → 6,930円（21%オフ）
社会人から学生まで使える定番ローファー
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7036コインローファー
11,000円 → 9,900円（10%オフ）
洗練されたシルエットのバンプスリッポン
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7034 本革ビジネスシューズ
12,100円 → 10,890円（10%オフ）
スタイリッシュなフォルムのタッセルローファー
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7037タッセルローファー
11,000円 → 9,900円（10%オフ）
歩くだけで把持力が鍛えられるインナーソール搭載
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 スニーカービズ TU-7035ビジネスシューズ
9,900円 → 8,910円（10%オフ）
その他のおすすめ商品
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ メンズ レディース スポーツ スリッポン ランニングシューズ ローファー レースアップ カジュアル 世界一快適 通勤 立ち仕事 軽量
6,580円 → 3,779円（43%オフ）
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7010 本革 スニーカービズビジネスシューズ
9,900円 → 7,000円（29%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
