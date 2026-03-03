【Amazon】テクシーリュクスのビジネスシューズが最大36%OFFに。買い替えにぴったりな「新生活セール」開幕
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、テクシーリュクスのビジネスシューズなどをご紹介。職場が変わる人も多いこの時期。足元からビジネスアイテムを一新してみませんか？

→ Amazon「テクシーリュクス」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら

スニーカーのような履き心地。アシックス商事のビジネスシューズ「テクシーリュクス」


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774Sビジネスシューズ

8,800円 → 6,480円（26%オフ）

基本性能を備えたコインローファーモデル


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7775ビジネスシューズ

8,800円 → 5,652円（36%オフ）

美しいシルエット。ゆったり幅広なスリッポン


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 本革ビジネスシューズ

8,800円 → 6,157円（30%オフ）

やわらかな牛革を使用したビットスリッポン


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7771ビジネスシューズ

8,800円 → 5,652円（36%オフ）

プレーントゥで万能なビジネスシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7009 本革 スニーカービズビジネスシューズ

9,900円 → 6,486円（34%オフ）

指先への圧迫が少なく快適なラウンドトゥタイプ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7045 本革 幅広3E相当 ラウンドトゥビジネスシューズ

13,200円 → 8,910円（33%オフ）

人気アイテムをビジカジ対応デザインに


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7026ビジネスシューズ

9,900円 → 6,757円（32%オフ）

アンティーク加工を施したストレートチップの革靴


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7030S 本革ビジネスシューズ

8,800円 → 6,930円（21%オフ）

社会人から学生まで使える定番ローファー


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7036コインローファー

11,000円 → 9,900円（10%オフ）

洗練されたシルエットのバンプスリッポン


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7034 本革ビジネスシューズ

12,100円 → 10,890円（10%オフ）

スタイリッシュなフォルムのタッセルローファー


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7037タッセルローファー

11,000円 → 9,900円（10%オフ）

歩くだけで把持力が鍛えられるインナーソール搭載


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 スニーカービズ TU-7035ビジネスシューズ

9,900円 → 8,910円（10%オフ）

その他のおすすめ商品


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] スニーカー 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ メンズ レディース スポーツ スリッポン ランニングシューズ ローファー レースアップ カジュアル 世界一快適 通勤 立ち仕事 軽量

6,580円 → 3,779円（43%オフ）

PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 3,234円（40%オフ）

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7010 本革 スニーカービズビジネスシューズ

9,900円 → 7,000円（29%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


