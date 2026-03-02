この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須クリニックの高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【エプスタイン】アドレノクロムについて医学的に解説します【若返り薬？】」と題した動画を公開。インターネット上で流布されている「アドレノクロムは若返りの薬である」という陰謀論に対し、現役の医師としての立場から「全くのデタラメだ」と科学的根拠を示して完全否定した。



動画の冒頭、高須氏は自身に対し「フリーメイソンの一員だから本当のことを話せない」といったコメントが寄せられることに触れ、「僕はフリーメイソンではない」と苦笑しながら否定。その上で、アドレノクロムに関するネット上の噂について解説を始めた。一部では「子供に恐怖を与えて脳から抽出する」「セレブが愛用する若返りのドラッグ」などと囁かれているが、高須氏はこれについて「アドレノクロムは単にアドレナリンが酸化した化合物であり、止血剤として手術で日常的に使われているものだ」と医学的事実を提示。特別な若返り効果や快楽作用など存在しないと説明した。



また、こうした陰謀論が広がった背景について、米国での児童誘拐問題やジェフリー・エプスタイン事件といった実在の犯罪と、Qアノンなどのネット上の言説が混同されてストーリーが作られたと分析。過去に富士フイルムが研究用試薬として販売していた事実が歪曲され、風評被害を受けた事例も挙げた。高須氏は、もし本当に若返り効果があるのなら「美容医療業界であっという間に実用化され、我々が毎日使っているはずだ」と指摘。化学合成も容易な物質であるため、わざわざ子供を犠牲にして抽出する必要性も論理的に否定し、「そんな薬はそもそもない」と断じた。



最後には、児童人身売買などの犯罪組織が存在する可能性は否定しないものの、それとアドレノクロムの効能を結びつけるのは間違いであるとし、「間違った情報を信じないでほしい」と視聴者に冷静な判断を求めて動画を締めくくった。