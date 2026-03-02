新プレミアムスマホ「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」のメーカー版が日本で3月5日に発売！すでに予約開始。価格は24万9800円
|新プレミアムスマホ「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」のメーカー版（型番：2512BPNDAG）が日本で3月5日に発売！
Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は2日、シャオミがドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステムを搭載した5G対応プレミアムスマートフォン（スマホ）「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて発売すると発表しています。発売日は2026年3月5日（木）で、すでに一部の販路では予約販売を開始しています。
販路は公式Webストアのほか、直営店「Xiaomi Store」やライカの直営店「LEICA STORE」（ライカ銀座店、ライカ GINZA SIX、ライカ表参道店、ライカ京都店、ライカオンラインストア）、ビックカメラ（ビックカメラ有楽町店、ビックカメラ新宿東口店）およびヤマダデンキ（LABI 池袋本店）ヨドバシカメラ（ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba ヨドバシカメラ マルチメディア梅田）といった一部の店舗限定での販売となります。
また購入者特典として2026年4月6日（月）までに購入し、2026年4月12日（日）までに応募したすべての人にもれなく撮影体験をさらに飛躍させる専用カメラキット「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」（市場想定価格19,980円）を無料でプレゼントするとのこと。なお、特典の受け取り方法は販路によってが異なるため、詳しくは各販路のWebサイトなどをご確認ください。その他、シャオミ・ジャパンではLeica Leitzphone powered by XiaomiのベースとなっているXiaomi 17 Ultra」も日本にて同じく3月5日に発売することが案内されています。
Leica Leitzphone powered by Xiaomiはライカブランドを象徴する赤い「Leica」ロゴを背面に配し、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印を施しており、ローレット加工のシルバーアルミフレームとブラックのファイバーグラスが鮮烈なコントラスト生み出し、クラシックなライカデザインの要素を完璧な調和で構成した特別な1台となっております。またXiaomi 17 Ultraが持つ撮影性能に加え、Leica Leitzphone powered by Xiaomi独自のカメラコントロール機能やフィルターモードを搭載し、ライカとシャオミの協業による新たな撮影体験を提供するスマホとなっています。
また所有する喜びを高める専用ケース、レンズキャップ、ストラップなどを同梱した豪華な特別パッケージとなっており、象徴的なライカスタイルによる質感時代を超越するミニマルで洗練された美学によってライカを象徴するカラーコンビネーションのみで展開され、上質な素材と緻密な触感へのこだわりが凝縮されています。ローレット加工を施したシルバーのアルミニウムフレーム、刻まれたライカのロゴ、そして回転式のカメラリング、それらがブラックのファイバーグラス製バックカバーと鮮烈なコントラストを生み出し、クラシックなライカデザインの要素を完璧な調和で構成しています。
また「Leica UX／UI」による洗練されたテーマ、アイコン、レイアウトによって、プレミアムで統一感のある体験をもたらし、カメラUIからウィジェット、壁紙、フォントに至るまで、システム全体がライカのビジュアル言語で構築されています。バッテリー表示からスリープモード、カスタムウィジェットに至るまでインターフェースのあらゆるレイヤーがライカを象徴する美学でデザインされています。直感的に操るまったく新しい「カメラリング構造」カメラを操る純粋な感覚をスマホで体感すべく、背面カメラリングを回転させるという新たな撮影体験を提供し、焦点距離、フォーカス、ボケ味などを割り当てて、精密なコントロールが可能となっております。
本物のカメラを彷彿とさせる指先に伝わる滑らかな操作感が撮影者の創作意欲を直感的に引き立て、伝説的なライカの絵作りを再現するトリプルカメラシステムスリムなボディーにLOFICHDR技術を搭載した1型イメージセンサーのメインとなる広角カメラ、光学可変ズームに対応した2億画素イメージセンサーの望遠カメラ、ダイナミックな景色を自然な空間描写として捉える14mm超広角カメラを搭載し、Leica APOレンズによってどの画角でもライカ特有の印象的な描写が可能です。
さらによりライカによる写りに近づけるべく、13種類の「Leica Looks」、5種類のLeicaレンズをモチーフとした「ボケ味シミュレーション」、伝説的なライカの名機である「Leica M3」や「Leica M9」の絵作りを再現するLeica Essential Modeも搭載しており、Leica Leitzphone powered by Xiaomiで撮影した写真はコンテンツ認証イニシアチブ（CAI）をサポートし、内蔵のセキュリティーチップがオリジナルの写真に暗号技術によって保護されたメタデータを付与して来歴の検証とC2PA規格に準拠した著作権保護を可能にすることによってデジタル写真の透明性と信頼性を確保します。
Xiaomi 17 Ultra Photography Kit ProはXiaomi 17 UltraおよびLeica Leitzphone powered by Xiaomiに対応した専用のカメラキットで、2段階シャッターやカスタムダイヤル、ズームレバーを駆使することで、更にカメラライクな撮影体験が可能になり、グリップを装着することで起動できる専用UIによるファストショットモードも搭載しております。さらにグリップ部分には2000mAhのバッテリーを搭載しており、撮影時間をさらに延長することが可能で、90Wの有線急速充電にも対応しており、充電しながらの撮影も快適に行えます。
更新中
|製品名
|Leica Leitzphone powered by Xiaomi
|本体色
|ブラック
|サイズ
|約162.9×77.6×8.32mm
|質量
|約223.4g
|背面カメラ
|ライカズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）
・メイン（広角）：約5000万画素（1型、23mm相当、F1.67、OIS）
・望遠：約2億画素（1／1.4型、75-100mm相当、F2.39-2.96、OIS、可変式光学ズーム）
・超広角：約5000万画素（1／2.75型、14mm相当、F2.2、115°）
|前面カメラ
|約5000万画素（21mm相当、F2.2、AF）
|画面
|6.9インチSuper HD+（1200×2608ドット）有機EL「Xiaomi Hyper RGBディスプレイ」
1-120Hz LTPO可変リフレッシュレート、ピーク輝度3500nits
Xiaomi Shield Glass 3.0採用
|SoC
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（3nmプロセス）
|メモリー
|16GB RAM（LPDDR5X）
|ストレージ
|1TB（UFS4.1）
|充電端子
|USB Type-C（USB 3.2 Gen2）
|バッテリー
|6000mAh（Xiaomi Surge バッテリー）
|急速充電
|Xiaomi HyperCharge（最大90W）
※QC3+およびQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0、90W PPS対応）
|無線充電
|◯（ワイヤレスチャージ対応）
|防水・防塵
|IP68
|生体認証
|超音波式指紋認証、AI顔認証
|NFC／Felica
|〇／ー
|無線LAN
|Wi-Fi 7（2.4、5、6GHz）
|Bluetooth
|Version 6.0
|モバイルネットワーク
|5G NR、4G LTE
|SIM
|デュアルSIM（nanoSIM＋nanoSIMまたはnanoSIM＋eSIM）
|OS
|Android 16ベースの「Xiaomi Hyper OS 3」
|同梱品
|スマートフォン本体、USB Type-C ケーブル（試供品）、ACアダプター（試供品）、SIM取り出し用ピン（試供品）、スマートフォンマグネティックケース（試供品）、レンズキャップ（試供品）、レンズクリーニングクロス（試供品）、ハンドストラップ（試供品）、画面保護シート＜貼付済＞（試供品）、クイックスタートガイド
Xiaomi公式 楽天市場店
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Leica Leitzphone powered by Xiaomi 関連記事一覧 - S-MAX
・Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Xiaomi 日本 | すべての仕様と機能