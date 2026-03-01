AIより多く議席を獲れ！ゲーム「選挙で勝とう 2026」で架空の選挙戦を擬似体験

2月8日に投開票が行われ、大きな注目を集めた第51回衆議院選挙。

タイミングを同じくしてXで話題を呼んでいたのが、選挙運動を擬似体験できるブラウザゲーム「選挙で勝とう 2026」です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 2022年の参院選を機に制作！4回目の更新を迎えた「選挙で勝とう 2026」

制作者は国際情報オリンピックで金メダルを獲得するなどの実績を持つ、Xユーザーの「E869120」さん。

「選挙で勝とう 2026」はプレイヤーが選挙の候補者となり、12日間行われる選挙戦を戦い抜くという内容です。

各日、朝昼夜の3ターンに分かれており、各ターンで「演説をする」「資金集め」「SNSの活動」といった全6種類の行動の中から1つを選んで実行。最終的に過半数の議席を獲得することを目指します。

難易度は「簡単」「普通」「難しい」「とても難しい」の4段階。難易度が上がるごとにプレイヤーの初期値が不利になるだけでなく、対抗するAI政党も強くなっていきます。

実際にプレイした人からは「いいゲーム」「めちゃくちゃ面白かった！」「まだ選挙権がないので、これで練習します」といった声が上がっており、E869120さんの投稿には1.5万件のいいねが寄せられるなど、大きな話題となっていました。

「選挙で勝とう」はもともと、E869120さんが「政治に興味のある若者を増やし、投票者数を増やそう」との考えから、2022年の参院選の際に制作したゲーム。以来、選挙のたびに更新を行い、今回の「選挙で勝とう 2026」が4回目とのこと。

制作にあたってE869120さんが目指したのは「できる限りシンプルな形にすること」。実際の選挙戦を忠実に再現するとゲームの理解に時間がかかると判断し、選挙戦におけるさまざまなイベント要素は「チャンスカード」によって単純化されています。

■ 難易度「普通」からもう苦戦……攻略のコツは？

筆者も実際にプレイしてみました。「簡単」は何も考えずにやっていても難なくクリアできましたが、「普通」から急激に難化。かなりの苦戦を強いられることに。

E869120さんに攻略のコツをうかがってみると「まずは影響力をレベル5程度まで増やし、次に協力者を1000人程度まで集め、次に概ね8日目まで演説回数と演説力を増やします。演説回数3回、演説力レベル10程度になっていることが理想です」との回答が。

ゲーム後半に行うとよい演説については、演説場所の選定が鍵だとし「小選挙区の比重が大きいので、接戦区、議席数が多めの区、隣接する都道府県の議席数が多い区（拡散しやすい）を選ぶことが重要です」と教えてくれました。

過去3回、そのときどきの選挙に合わせた「選挙で勝とう」を公開してきたE869120さん。ここまで大きな反響を呼んだのは初めてとのことで「誠に嬉しく思います」と喜びを露わにします。

また反響を呼んだことで「運要素がやや大きい」といった課題も見つかったそうで、「次の版の公開の機会があれば、ぜひ対応したいと思いました」とも話しています。

E869120さんも述べていましたが、実際の選挙運動はゲームよりもずっと複雑。政党の数はもっと多いですし、公約や候補者の“人柄”など、ゲームには落とし込めないさまざまな要素が絡み合います。

しかし選挙そのものに関心を持つきっかけとしては非常に入りやすく、楽しいゲームではないでしょうか。筆者も「普通」クリアのため、気がつけば何度もリトライしていました。

次回の選挙に向けて、まずはこちらから遊んでみては。

＜記事化協力＞

E869120 さん（@e869120）

・「選挙で勝とう 2026」

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030101.html