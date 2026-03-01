時代に即した少年野球チーム運営の実践例

少年野球における保護者の負担軽減は、競技人口の維持やチームの活性化において重要なテーマだ。中には、指導の質を維持しながら、家族の時間や選手の自立を両立させる工夫を施しているチームもある。弁当作りなどの親の負担を軽減し、子どもの自立を促す運営事例を紹介しよう。

・週末の早起きやお弁当作りの負担を、チームとしてどう減らすべきか。

・野球一辺倒にならずに、家族との時間や休息を確保する方法はあるか。

・大人の手助けを減らすことで、選手にどのような成長が期待できるか。

滋賀の学童野球の強豪、「多賀少年野球クラブ」を率いる辻正人監督は、学年別指導の導入により、保護者がお弁当を作らなくて済む環境を構築している。具体的には、練習時間を学年ごとに午前と午後に分けることで、お昼をまたがないスケジュールを徹底している。低学年の練習開始を遅らせるなど、家庭の朝の負担にも配慮。こうした短時間集中型の運営は、漠然とした長時間練習による拘束を防ぎ、子どもたちに自由な時間を返すことにもつながっている。

福岡の学童野球チーム「ひびきのスターズ」でも、保護者が安心して子どもを預けられるチーム作りを理想としている。送迎バスの運行やお茶当番の廃止に加え、低学年の練習を半日に限定することで、家族で過ごす時間を大切にする方針だ。また、試合の欠席も自由であり、家族旅行などの予定を優先できる柔軟な運営を取り入れている。女子野球の魅力発信にも注力し、母親の理解を得ることが将来的な野球界の活性化に不可欠だと見解を示している。

中学硬式野球の「南大阪ベースボールクラブ」は、選手の自立と対応力の育成を目的に、創設時から当番制を一切排除している。保護者のグラウンドへの立ち入りを制限することで、選手は弁当を忘れた際も自力で解決策を考えなければならない。この経験が、周囲への配慮や感謝の気持ちを育む機会となっている。また、全体練習以外の取り組みも選手個人の裁量に任せており、チェックシートの活用を通じて自分なりの成功法則を見つける習慣づけを推奨している。

無駄を省き、選手が自分で考えて行動する環境を整えることは、野球の技術向上だけでなく人間的な成長にも大きく繋がる。現場で使える解決策を積極的に取り入れ、時代に即したチーム運営を築きたい。

・練習を学年別に分け、昼をまたがない時間設定にすることで、お弁当作りの負担を物理的に解消する。

・家族旅行や休息を優先できる柔軟なルールを設けることで、保護者の心理的な負担を軽減する。

・保護者と距離感を保ち、忘れ物などのトラブルを自力で解決させることで、選手の自立心と対応力を養う。（First-Pitch編集部）