お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、トイレでの超偶然な経験を明かした。

出演者たちが人生の激レア体験を披露するトークバラエティー特番。大久保は「超体験というか、こんなことあるの？って話なんですけど」と前置きし、話を始めた。

名古屋での出張仕事から東京・品川へ戻り、トイレの個室で用を足していたという。すると、隣の個室にも人の気配が。「横の個室もがさがさっと音がしたから、“あ、誰かいるな”と思った」と説明した。

驚いたのは、隣から聞こえてきた音だという。「トイレットペーパーを巻く音が聞こえてきて。ガラガラガラガラ！ガラガラガラガラ！って、結構特徴的な音で」。しかも、「この音、知ってるなって思って。ガラガラガラガラ！ガラガラガラガラ！っていう、リズムと音量と勢い」。出演者たちからは「そんなことあるんだ？」と驚きの声が上がった。

大久保の予感は的中した。「手を洗って鏡を見ていたら、個室から光浦さんが出てきたの」。隣の相手は、まさかの相方・光浦靖子だったと明かした。

長年、ともに過ごした相方の特徴が瞬時に分かってしまった大久保。「怖っ！キモ！ヤバ！って、すぐに逃げました。偶然も嫌だし、トイレの音で分かる自分も嫌だし。超キモ！と思って、おしっこひっかけて逃げてやりました」と笑わせていた。