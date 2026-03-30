安心、安定、価格も安い。どんなに売れても、移動は基本的に公共交通機関。バスや電車の中で起きるちょっとした出来事に心を動かされ、移動時間さえ楽しみに変えてしまうという大久保佳代子。公共交通機関を愛してやまない理由、そして気になる顔バレ事情について聞いた。 【画像】大久保佳代子が遭遇したバスでの“トラブル” バスと電車がやっぱり好き バスに乗っていたときのこと。運転手さんがバス停で「すいません、すいま