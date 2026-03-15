タレント大久保佳代子（54）が15日、フジテレビ系「かのサンド」に出演。40〜50代の未婚女性芸人をめぐり、私見を述べる一幕があった。大久保はこの日、レギュラーのサンドウィッチマン、狩野英孝とともに東京・大久保の街をめぐった。韓国料理店で食事をしつつトークしている際、サンドウィッチマン富澤たけしから「結婚チャンスみたいなの、なかったんですか？なんでかな…っていうのはある」と質問されると、大久保はしばらく考