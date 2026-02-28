2024年12月6日、自宅で入浴中に不慮の事故で亡くなった中山美穂さん（享年54）。生きていれば、3月1日に56歳の誕生日を迎えるはずだった──。

2月28日には美穂さんの音楽活動40周年を記念した特別番組『中山美穂40周年 ─Thank You for the Memories』（フジテレビ系）が放送され、若き日の美穂さんが再びファンの前によみがえった。

中学生のときにスカウトされ、トップアイドルを経て、「月9」ドラマで7回の主演。美穂さんは、日本を代表する女優となった。そんな彼女と数々の苦労を二人三脚で乗り越えてきたのが、芸能界の"育ての親"である『ビッグアップル』創業社長の山中則男氏だった。昨年6月に美穂さんの半生を綴った同氏の著書『中山美穂「C」からの物語』（青志社）の反響は大きく、著書は重版となり、電子書籍化もされた。

今回、美穂さんを間近で見て来た山中氏が、NEWSポストセブンの取材に誕生日の思い出、美穂さんがおねだりした「意外なプレゼント」、韓国で大ヒットした映画『Love Letter』で髪をバッサリと切った秘話を初めて明かした。

「デビューしたての頃は仲間のスタッフとともに、事務所やお店でお祝いをしていました。美穂はお肉が大好きだったので、焼肉店で誕生日会をやったこともありました」

──毎年、美穂さんにはどんな誕生日プレゼントを贈られていたのでしょうか。

「10代のときに何がほしい？ って聞いたら、美穂が『パソコンが欲しい』って言ったのを思い出しますね。当時で数十万円しましたが、がんばっていたのでドラマのロケ先に届けに行ったら喜んでいました。

その頃はインターネットもまだないし、パソコンを使って自分で歌の詩なんかを書いたりしていたようです。物をとても大事にする子で、ほしいというので20万円くらいする『ルイ・ヴィトン』の長財布を贈ったら、ずっと使ってくれていたほどです」

──熱烈なファンに愛された美穂さんは、全国のファンからのプレゼントもすごかったのではないでしょうか。

「美穂がある取材で『ハンカチを集めています』と言ったら、全国から大量のハンカチが事務所に届いてしまい大変でした。また、ラジオ番組で『耳かきを集めている』と話すと、様々な種類の耳かきがたくさん贈られてきて、美穂のファンのやさしさに驚きました」

──美穂さんの誕生日会は、毎年恒例だったのでしょうか。

「美穂が年頃になってからは（事務所とは別で）友達や自分の好きな人だとか、そういう人と過ごすことが多くなっていきましたね。大人になってからは、彼女の大好きな年代物のワインをプレゼントしていました。

事務所にはドラマで共演した柳葉敏郎さんから豪華なお花が届いたこともありましたよ。彼は美穂の大ファンだったみたいで」

──美穂さんが亡くなって2年が経とうとしています。1月28日に放送された『アナザーストーリーズ 運命の分岐点 韓国を席巻！ 映画「Love Letter」の衝撃』（BS-NHKで）では、韓国で美穂さんが"日本の代表的な女優"であることが取り上げられました。

「1995年に公開された映画で、差し入れを持って撮影現場の小樽へ行ったときは、美穂が少し疲れているように感じました。ドラマなどでスケジュールが詰まっていましたし、1人で2役という難しさもあったのでしょう。すべてが終わったら休ませてやりたいと思うほどでした」

──日本の映画やマンガなどの大衆文化の流入に対して法的な制限があった韓国でしたが、1999年に日本の大衆文化開放政策が始まり、映画『Love Letter』が劇場公開されると観客動員数は140万人を記録。実写日本映画の歴代1位となりました。

「韓国の方にも受け入れられて、とてもうれしいですね。撮影前に美穂がショートカットにしたのが印象深いです。デビュー当時から髪型へのこだわりは強かったので、私も髪型については何も言ったことはありませんでした。

髪をバッサリと切ったのは役作りという意味もありますが、彼女のなかで何かあるんだろうなっていうのは感じました。仕事やプライベートなど色んな人生のなかで、あの作品を通して気分を変えたい時期だったのかもしれません」

──韓国では2025年1月までに9度のリバイバル上映が行われ、美穂さんにとっても女優として転機となった作品だと思います。

「関係者用の『Love Letter』試写会で美穂と並んで作品を観ましたが、エンディングでスタッフたちから拍手が沸き上がり、本人もハンカチで押さえながら黙って泣いていました。あえて言葉は掛けませんでしたが、女優として成功を手にした美穂が私の手からどんどん離れていくのを感じました。NHKの『アナザーストーリーズ』ではソウルに『Love Letter』というファンが集まる『OTARU』書店が紹介されていて、感動しました。美穂の歩んできた人生を異国の方々にも知っていただけたらと想い、私の自著を韓国の書店に贈るつもりでいます」

──美穂さんは3月1日に56歳の誕生日を迎えます。

「56歳ですよね。ずいぶん前に『60歳になった中山美穂さんを想像するとどうですか？』と、聞かれたことがあったんですけど、私には思い浮かばなかったんです。40代になってからは映画で白髪姿の役なども演じていましたが、役者として方向転換という意味もあったと思います。

でも、役者の中山美穂と歌手の中山美穂は別ですから、50代となってもステージで歌っているときは"アイドル・中山美穂"でいたかったんだと思います。実は美穂が武道館のステージに立ったのは1回だけで、もう一度くらい武道館ライブが見たかったです」

"shining star"となった美穂さんはいつまでも色褪せない。