◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン異例の調整でＧ１に挑む。シックスペンス（牡５歳、父キズナ）が、レース前日に破格の時計をマークした。角馬場で調整した後にダートコースでキャンター。これで終わる陣営も多いが、厩舎にはまだ向かわない。その次はＷコースに移動すると、序盤こそゆっくりなペースだったが、スタンド前の直線は追い切りのようなスピードで駆け