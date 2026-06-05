タレントの今田耕司（60）が5日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。ゲストの「千鳥」大悟について、所属事務所の吉本興業が特別なマネジメントを行っていると明かした。大悟は現在公開中の映画「箱の中の羊」のPRも兼ね登場。映画を視聴した今田は、父親を演じる大悟を絶賛。「オファーめっちゃ来そうじゃない？まずお父さん役がめちゃめちゃ来るんちゃう？」と振ると