●2035年に蓄電池売上高3倍を目標に政府は、2022年8月に経済産業省が策定した「蓄電池産業戦略」を「蓄電池・電源産業戦略」へと改訂し、日本企業によるグローバル市場での蓄電池関連売上高を2025年から2035年に3倍へ成長させるなどの目標を示した。【こちらも】配車アプリGOが上場へ1800億円IPOと自動運転への期待データセンターやAIロボットなどの需要が高まっていることや、医療・防災で求められる高度な電気制御ニーズに