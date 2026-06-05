マンチェスター・シティがレアル・マドリードへの法的措置を検討しているようだ。4日、『BBC』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。引き金となったのはレアル・マドリード会長選挙に出馬しているエンリケ・リケルメ氏の言動。フロレンティーノ・ペレス現会長の対抗馬である37歳のスペイン人実業家は、現地時間3日水曜日のテレビ番組にて背番号「9」とハーランドの名前が入ったレアル・マドリードのユニ