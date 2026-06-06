穏やかに息を引き取るというイメージのある「老衰」を望む人は少なくない。本当にそれは穏やかな最期なのか。これまで約6000体の遺体解剖をしてきた法医学者の高木徹也さんは「老衰と死亡診断書に書かれるケースでも、解剖をすれば何らかの病気や外傷がある」という――。※本稿は、高木徹也『私たちはなぜ死ぬのか 法医学者が語る「永く、よく生きるための技術」』（CEメディアハウス）の一部を再編集したものです。■2018年から