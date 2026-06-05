販売台数世界一のトヨタは、今後も頂点に立ち続けられるのか。楽天証券経済研究所チーフ・ストラテジストの窪田真之さんは「トヨタは現在も圧倒的な販売力とブランド力を持つが、今後はEVや自動運転、電池技術で勝てるかが重要になる」という――。（第2回）※本稿は、窪田真之『「超」成長株の見つけ方』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝AFP／時事通信フォトトヨタ自動車の豊田章男会長＝2025年12月5日（写真：