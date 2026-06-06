6日10時23分、鹿児島県喜界町に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。鹿児島県喜界町に「レベル4土砂災害危険警報」6日10時23分、鹿児島県喜界町にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。鹿児島県喜界町では、これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所からは全員避難して