イオンは6月12日から14日までの3日間、「イオン」「イオンスタイル」など約390店舗で「イオン ベトナムフェア」を開催する。駐日ベトナム社会主義共和国大使館の後援のもと、「猛暑対策グルメで暑い夏を乗り切る！」をコンセプトに、ベトナムの食文化や現地従業員おすすめのメニューを提案する。【画像８点】現地従業員のおすすめレシピなど、ベトナムフェアの内容を画像で見る今回のフェアは、イオンが展開する「COOL de ACTION」