「芸人は政治のことを語る権利がないんや…」お笑い芸人の小籔千豊が、あるテレビ番組での屈辱的な体験を語った――。小籔千豊○「芸人は政治のことを語る権利がない」と痛感した瞬間1日に更新されたYouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』では、ジャーナリストの岩田明子氏と対談。カンテレ『旬感LIVE とれたてっ!』で共演経験がある2人だが、小籔は、“政治の話題”について、「聞かれたら答えますけど、自ら発信するのはもうええわ