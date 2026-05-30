「夏場しか使わないからそこまで高額なの求めてない」【写真あり】「その内騒音問題に?」風量強力！ドンキの『爆風ターボファン』5月15日、『ドン・キホーテ』は風量が秒速15メートルのハンディファン『爆風ターボファン』（5499円）を発売。風量の強さに特化したプライベートブランド「ド風量」シリーズの新商品として、全10商品を順次展開している。ハンディファンの常識を超える暴風域この『爆風ターボファン』は実際にドロ