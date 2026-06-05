サッカー日本代表に密着したドキュメンタリー映画「ONECREATURE」（岸枢宇己監督）の公式Xが公開初日の5日に更新され、同作のエンドロールにおいて、記載されている選手や関係者の名前に誤りがあることが確認されたことを報告。その上で謝罪した。同Xで「映画『ONE CREATURE』のエンドロールにおきまして、記載されている選手・関係者のお名前に誤りがあることが確認されました」と報告。「現在、早急に正しい本編データへの