日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が６日に放送された。ＣＭ明けに同局の佐藤真知子アナウンサーが情報を伝えようと「気温が高くなると…」と言った瞬間、言葉を詰まらせてしまった。すかさずＭＣの中山秀征が「すみません、私語が多くて」と佐藤アナにおわび。音声には入っていなかったが、どうやらスタジオ内で出演者らがトークでもりあがっていたよう。コメンテーター席が画