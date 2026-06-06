2025年、団塊の世代がすべて75歳以上となり、「親の老後」はいよいよ待ったなしの問題になった。元気に見えても、75歳を境に病気や介護のリスクは確実に高まる。いざというとき慌てないために、子ども世代が今から押さえておくべき必須項目を専門家に聞いた。【写真】75歳オーバー親がいる人は事前に確認！チェックすべき5か条75歳を過ぎると医療や介護の需要が増大2025年、団塊の世代の全員約800万人が75歳以上の後期高齢者にな