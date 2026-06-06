自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員のSNS発信が炎上騒動を招いている。メディア報道を「事実に基づかない印象操作」などと強い言葉で批判したところ、誹謗中傷動画の疑惑を巡り、国会で追及を受けている高市早苗首相に対する「ブーメラン炸裂」を指摘する声が相次ぐ事態となった。日刊ゲンダイの「違法『広告動画』疑惑」報道を念頭？事端となったのは、鈴木議員が2026年6月3日にX（旧Twitter）へ投稿した一連のコメントだ