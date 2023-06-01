日本列島で初めて生まれ、のちの時代に文化的影響を与えた奈良県の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」が、世界文化遺産に登録される見通しとなりました。文化庁は奈良県の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」について、ユネスコの諮問機関であるイコモス（＝ICOMOS）が世界文化遺産への登録が適当と勧告したことを発表しました。「飛鳥・藤原の宮都」は日本列島で初めて生まれ、のちの時代にも文化的影響を与えた古代国家の宮都の遺跡群で、天武天