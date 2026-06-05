高尾山（東京都八王子市）は年間約300万人が訪れ、登山客数世界一といわれる。だが、低山にもかかわらず遭難者数は富士山を抜いて1位だ。なぜ高尾山で遭難してしまうのか。山岳ライターの小野博宣さんは「サンダルやスニーカーで登れると考えるほど、高尾山は安全ではない」という――。写真＝iStock.com／BestForLater91※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BestForLater91■もはや山ではなく「観光地」と化している東京都