◆米大リーグドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に中５日で先発し、初回は１死からトラウト、メックラーを連続三振を奪って無失点で切り抜けた。強打者トラウトからはカウント２―２から自慢のスプリットで三振を奪い、本拠地は大熱狂。初回から今季最速タイ１００・４マイル（約１６１・６