東京・歌舞伎町で少女に性的暴行を加えた疑いなどで24歳の男が逮捕されました。井上翔太容疑者（24）は5月5日、新宿区歌舞伎町で当時14歳の少女に性的暴行を加えた疑いなどがもたれています。井上容疑者はトー横エリアで少女と知り合い、犯行に及んでいました。警視庁が余罪を調べています。